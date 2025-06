Bolsonaro vai poder mentir à vontade em seu interrogatório no STF O processo criminal sobre a tentativa de golpe de Estado e outros crimes decorrentes chega à fase final da instrução probatória, com interrogatório dos réus pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Neles, passa a valer um princípio constitucional fundamental, de raiz no direito natural dos seres humanos, ou seja, ninguém deve ser julgado sem ter o direito de expressar livremente sua versão. Por isso, a doutrina penal diz que o interrogatório judicial é um ato personalíssimo. Veja o texto completo de Walter Maierovitch