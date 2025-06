Segundo os canais oficias de Israel, os ataques realizados contra o Irã ontem, buscavam três objetivos: a destruição do programa atômico iraniano, as instalações militares de mísseis e os assassinatos, concretizados, de Hossein Salami e Ghomami Rashid. O primeiro era comandante dos Pasdaran, a Guarda Revolucionária criada pelo aiatolá Ruhollah Kkomeini. O segundo era o vice-chefe do estado-maior das forças iranianas, Gholami Rashid Os assassinatos teriam sido realizados pelo Mossad, serviço de espionagem israelense que, em julho do ano passado, havia eliminado Ismail Haniyeh, então líder político do Hamas, que se encontrava em visita oficial.