O dilema de Trump: colocar ou não os EUA no conflito Israel x Irã O mercurial e contraditório presidente americano Donald Trump vive um dilema: colocar ou não os EUA no conflito entre Israel e Irã. Trump está envolto, como dizem os criminalistas, numa camisa de sete varas. O dilema deve-se ao fato de o líder supremo da teocracia iraniana, Ali Khamenei (86 anos de vida e 36 de poder), ter dado, como se diz no popular, "uma banana" ao ultimato de Trump. Veja o texto completo de Walter Maierovitch