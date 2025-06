Duas semanas podem representar um prazo muito curto para um período de descanso do trabalho. Mas, duas semanas, para tomada de decisão sobre embate bélico internacional, significam longuíssimo período. E, no momento, estamos diante de conflito da proporções gigantescas entre Israel x Irã. Nesse conflito, ocorrem tempestades diárias de mísseis, drones, risco nuclear em face de vazamentos em usinas destruídas, mortos, feridos, assassinados, cidadãos nas estradas em fuga pelo pânico, etc.



Tudo isso sem esquecer os custos financeiros: cerca de 200 milhões de dólares por dia são gastos para interceptações de mísseis e drones, conforme levantou o Wall Street Journal desta semana. O presidente americano, Donald Trump, autoconcedeu-se prazo de duas semanas para decidir se os EUA entrarão, abertamente, no conflito iniciado no dia 13 passado, entre Israel e Irã.



As duas semanas derivaram de dois fatos. Primeiro, o Irã não aceitou o ultimato, na verdade exigência de capitulação, com o fim imediato das atividades de enriquecimento de urânio pelo governo da teocracia iraniana. Segundo, o iraniano ministro das relações exteriores, Abbas Araghchi, informou ao seu equivalente norte-americano que o seu país só irá retornar às negociações nucleares com os EUA se houver um cessar fogo por parte de Israel.



Na prazo de Trump pesou a pressão interna dos cidadãos norte-americanos que não querem mais guerras e aventuras, por exemplo, como a verificada no Iraque ao tempo de Saddam Hussein. E teve ainda -- e foi destacado na coluna de ontem deste espaço UOL --, o racha do trumpista movimento MAGA (Make America Great Again). Uma das partes em dissenso não aceita guerras.



O aspecto positivo do recuo de Trump diz respeito a dar um espaço de tempo para entrar em campo a diplomacia, Isso numa tentativa de brecar a escalada bélica entre Tel Aviv e Teerã. Vértice em Genebra