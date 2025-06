Trump mostra força, e diplomacia dos aiatolás erra cálculo A diplomacia dos aiatolás errou no cálculo. Pensou que poderia representar o papel de uma teocracia durona. Começou, como se diz no popular, mordendo para assoprar mais adiante. Em Genebra, o ministro de relações exteriores iraniano, Abbas Araghchi, deixou claro aos seus homólogos da França, Reino Unido, Alemanha e União Europeia que o Irã não abriria mão do seu programa nuclear. Mais ainda: o urânio continuaria a ser enriquecido, mas as negociações poderiam continuar, disse na sexta-feira. Mordeu e mostrou-se intransigente. Veja o texto completo de Walter Maierovitch