O ex-presidente Bolsonaro e seus aliados estão convocando vozes para bradarem, em uníssono, um "justiça já", na avenida Paulista, no próximo domingo. Como o processo criminal sobre a tentativa de golpe de Estado teve sua instrução encerrada na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), e as acareações complementares não alteraram as versões conflitantes entre dois réus (Mauro Cid e Walter Braga Netto) e um corréu e uma testemunha compromissada a dizer a verdade sob pena de falso testemunho (Anderson Torres e Freire Gomes), vem aí mais um esperneio bolsonarista.