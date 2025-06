Em vez de fugir à Itália, Carla Zambelli teria tido melhor sorte, imagino, caso tivesse invocado um incidente de insanidade mental. Isso no processo criminal onde foi condenada à pena de dez anos de reclusão e consequente perda do mandato de deputada federal. Além de atos insanos na sua vida pública, só alguém com sérios problemas poderia aliar-se a um hacker para ingressar na base de dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Mais ainda, inserir um falso mandado de prisão contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, ordenado e assinado pelo próprio.