O anúncio do presidente Donald Trump de taxar em 50% todas as importações de produtos brasileiros mostra o quanto Jair Bolsonaro continua sendo nefasto, prejudicial ao nosso país.



Trump acredita na falsa narrativa do ex-presidente Bolsonaro, que até sustenta um filho nos EUA para cometer crime de lesa-pátria brasileira e fazer futricas.



No anúncio, ficou claro que Trump foi influenciado pela falsa narrativa de Bolsonaro, um golpista considerado pelo presidente americano como perseguido político, em episódio de "caça às bruxas".



Ao apadrinhar Bolsonaro, o presidente Trump ignorou até princípios norteadores da Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, os princípios da não discriminação e da previsibilidade. Abuso de poder