Sergei Magnitsky, que inspirou lei, se revira no túmulo com ato de Trump Sergei Magnitsky deve estar revirando na sepultura, querendo dela sair para acusar o presidente norte-americano Donald Trump de agir de forma arbitrária, no interesse pessoal-negocial e do aliado Jair Bolsonaro. Trata-se de arbítrio puro, por desrespeitar a Constituição das Nações Unidas, garantidora da soberania dos Estados-membros, como o Brasil. Trump intrometeu-se na soberania brasileira ao impor sanções econômicas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Veja o texto completo de Walter Maierovitch