No novo inquérito da polícia judiciária federal, no qual ocorreram os indiciamentos de Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro, não se pode descartar por parte do procurador-geral Paulo Gonet a revisão das medidas cautelares com os possíveis pedidos de prisão preventiva de pai e filho.

Isso em face do risco de fuga do ex-presidente e da atuação criminosa reiterada do seu rebento nos EUA, em ilícitos continuados de lesa-pátria. O inquérito trouxe prova de que Bolsonaro tramou uma fuga e pretendia solicitar, ao presidente da Argentina, um asilo político.