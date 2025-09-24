Nos campos político e jurídico, entraram em cena dois fantasmas e um pelego. Para chamar a atenção, os três empunharam a falsa bandeira que chamaram pomposamente de "pacificação republicana".

Os três são manjados e de currículos conhecidos. Para usar um termo dos antigos narradores de futebol, "adentra" nos gramados o puxador de tapetes, 'poseur' de condestável da República, Michel Temer. Com ele, o moralmente desmoralizado Aécio Neves e uma comum espécie do gênero pelego, uma praga do sindicalismo brasileiro, Paulinho da Força.