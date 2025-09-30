Nas três últimas semana, composições de drones, desafiando a soberania dos estados europeus, invadiram diferentes espaços aéreos, em grave violação ao direito internacional. A Constituição das Nações Unidas, logo no seu artigo inicial, garante a soberania dos Estados-membros, hoje em 193.

Os países invadidos pelos drones foram Polônia, Alemanha, Dinamarca, Lituânia, Noruega, Suécia. Para estrategistas militares, trata-se de provocação do presidente russo Vladimir Putin. O poderoso ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, refuta as suspeitas, mas nenhum especialista em geopolítica e geoestratégia acredita.