Fernando Haddad detalhou, na noite de ontem, as medidas compensatórias que permitem ao governo voltar atrás em parte do aumento do IOF. Hoje, Hugo Motta disse que a Câmara não tem o compromisso de aprovar o texto na íntegra. Novos capítulos dessa novela arrastada virão.

Ainda antes da manifestação do presidente da Câmara, Felipe Salto analisava, em coluna, as perspectivas para uma solução concertada entre Executivo e Congresso resolver a trajetória dos gastos do governo, que apontam para uma situação insustentável no futuro próximo, como 2027: "Não se trata apenas de substituir eventuais novos recuos no IOF, mas, principalmente, de indicar mudanças legais e constitucionais para permitir um horizonte de equilíbrio fiscal. Essas medidas precisariam atacar a rigidez orçamentária e o elevado nível de gastos obrigatórios, além de avançar sobre as centenas de bilhões de reais de incentivos, desonerações, regimes especiais e congêneres, mais conhecidos como gastos tributários".

Fernando Canzian, na Folha, vê como positivas as taxações de bets e a redução de renúncias fiscais. Mas pergunta: "onde estão os cortes de gastos", tanto do Executivo quanto do Congresso?

Para Mariana Barbosa, "o embate em torno do decreto do IOF deixou claro que o esforço para reduzir o gasto público depende do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário, que precisam dar sua contribuição". Mas a sombra da política sempre paira: "Medidas mais estruturantes que possam conter a escalada da dívida pública do lado das despesas ficaram para serem discutidas 'em uma nova reunião'. E como se sabe, quanto mais perto de ano eleitoral, mais distante fica uma solução".