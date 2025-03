Fernanda Torres posa ao lado de Walter Salles com o Oscar de "Ainda Estou Aqui" Reprodução/Instagram 'A Hora' discute cinema nacional, ditadura militar e o governo dos piores nos EUA Rodrigo Barradas No episódio desta semana de A Hora, José Roberto de Toledo e Thais Bilenky discutem o impacto que o Oscar de "Ainda Estou Aqui" pode exercer sobre o cinema nacional. Para amparar a conversa, Toledo detalha uma pesquisa recente sobre os hábitos culturais dos brasileiros. Vale ver e ouvir. O filme também pode serve de mote para que o programa analise um relatório que mostra que o Itamaraty, durante a ditadura, abrigou uma operação clandestina de espionagem de brasileiros e estrangeiros no exterior. Toledo também recupera o termo "caquistocracia" (governo dos piores), com que ele se referia ao governo Bolsonaro, para aplicá-lo à gestão de Donald Trump nos EUA. A Hora pode ser assistido em vídeo aqui (no fim da página) e no YouTube. E escutado nos seus tocadores de áudio preferidos. A Hora: Oscar de 'Ainda Estou Aqui' assombra criminosos da ditadura; governo Trump e mais