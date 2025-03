Pelo menos entre parlamentares - que são a matéria do seu trabalho -, Gleisi Hoffmann já está conseguindo reverter a imagem de esquerdista aguerrida para a de articuladora pragmática. Essa é a apuração que Thais Bilenky conta no podcast A Hora desta semana. Até Arthur Lira, que tinha um problema sério com Alexandre Padilha, "começa a falar bem dela pelos corredores". Bilenky e José Roberto de Toledo também comentam o governo Trump, a força da extrema direita no Brasil e no mundo e a chuva que arrasou com árvores em São Paulo. Você pode conferir a A Hora no UOL, no YouTube do UOL ou no seu tocador de áudio favorito. A Hora (link em vídeo): Gleisi queridinha do centrão; governo Trump, extrema direita pelo mundo, chuva em SP e mais