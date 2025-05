No episódio desta semana de A Hora, José Roberto de Toledo e Thais Bilenky discutem a pasmaceira do governo, a dificuldade de colocar em pé projetos relevantes para a população (o PAC é um exemplo). Toledo traz duas novidades. O jornalista teve acesso à prévia de uma pesquisa que mostrará que a baixa popularidade que o assola não dá sinais de melhora. E mais: vem contingenciamento de dezenas de bilhões de reais. No videocast, os jornalistas também analisam a situação das apostas no Brasil (esta semana, o tema fez o Senado ocupar holofotes, com o depoimento de Virginia Fonseca à CPI das Bets). E tem mais: o teatro dos projetos para livrar Bolsonaro da prisão, duas boas notícias na Justiça e o túnel que liga os prédios do Masp. Você pode assistir ao videocast aqui (a íntegra está no fim da página), no Youtube ou na sua plataforma preferida. A Hora: Assombro na Esplanada, a sorte de Virginia e o teatro da anistia