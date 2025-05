O episódio desta semana de A Hora discute o escândalo das fraudes no INSS. Mesmo tendo sido gravado antes de alguns desenvolvimentos, como a demissão de Carlos Lupi da Previdência, a programa merece ser ouvido pela análise que José Roberto de Toledo e Thais Bilenky fazem de um aspecto importante do caso: quem vai pagar a conta do prejuízo dos aposentados? Além disso, os jornalistas também conversam bastante sobre a nova federação entre PP e União Brasil, e trazem uma informação que o discurso oposicionista de seus líderes acaba nublando: os partidos que compõem o UP (que Toledo apelida de "Arenão Brasil") são muito governistas quando Lula precisa de votos no Congresso (mas cobram caríssimo). O programa também trata das articulações entre STF e Senado para chegar a uma solução alternativa à anistia para os golpistas do 8/1 e traça um perfil do ex-presidente Fernando Collor, agora em prisão domiciliar. A Hora: 'Arenão Brasil' dá mais votos para Lula do que PT na Câmara