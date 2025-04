Reportagem de Monica Bergamo revelou que Davi Alcolumbre e Hugo Motta estão finalizando uma negociação com o STF para aprovar uma lei que diminua as penas dos condenados do 8/1. E, no futuro, tenha consequências mais graves que as hoje previstas para os líderes de tentativas de golpe. Bolsonaro tem dito que seu movimento pró-anistia tem por objetivo exclusivo defender os "pop corns e ice creams" que atacaram as sedes dos Três Poderes. Nada a ver com escapar ele mesmo de uma temporada na cadeia. Portanto, se quiserem manter a coerência, ele e sua bancada deveriam apoiar a ideia. "As instituições atenderam ao pedido de Bolsonaro", diz Leonardo Sakamoto. "O preço para isso é ele e outros líderes do golpismo assumirem suas responsabilidades e pagarem pelos crimes aos quais forem condenados". Alguém acredita que será assim? Leonardo Sakamoto: Bolsonaro, se for honesto, aceitará sacrifício em nome dos golpistas do 8/1