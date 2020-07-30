Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (8) confirmou a impressão de que a popularidade do governo Lula vai melhorando. Aprovação e desaprovação estão em empate técnico, retomando a situação de janeiro.

Os eleitores também viram com bons olhos a aproximação e a conversa de Lula com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a crise do tarifaço —que parece ter sido um tiro do bolsonarismo no seu próprio pé.

Para Josias de Souza, Lula tem uma dívida impagável com seus rivais, que recentemente lhe entregaram de graça algumas "deixas" para se recuperar politicamente depois de um momento difícil de seu terceiro governo.

Carla Jimenez diz que a pesquisa, além de mostrar que Lula "saiu das cordas", revela um eleitor —principalmente feminino- que quer mais democracia e menos anistia.

Analisando os números, o colunista Leonardo Sakamoto ressalta que o responsável pela melhora da aprovação do presidente é o eleitor "nem-nem": nem petista nem bolsonarista.

Mas ainda há muito jogo a ser jogado até 2026. A reeleição parece uma hipótese mais palpável para o petista, porém o experiente Ricardo Kotscho, antes mesmo da divulgação da pesquisa, já alertava: não é hora de Lula subir no salto alto.

Josias de Souza: Quaest mostra que dívida de Lula com rivais é impagável

Carla Jimenez: Lula sai das cordas, enquanto Brasil pede mais democracia e menos anistia

Leonardo Sakamoto: Aprovação de Lula melhora graças a quem não é petista nem bolsonarista

Reinaldo Azevedo: Diferença entre reprovação e aprovação do governo cai 16 pontos em 5 meses

Ricardo Kotscho: Lula precisa tomar cuidado para não subir no salto alto e cair