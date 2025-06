Após o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas no fim de semana, novas agressões de lado a lado ocorreram nesta segunda-feira no conflito entre Israel e Irã.

Os israelenses voltaram a bombardear o território iraniano e dizem ter atingido aeroportos e instalações militares. Por sua vez, o Irã atacou bases norte-americanas no Iraque e no Qatar. A tensão elevada fez Qatar, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos fecharem seus espaços aéreos.

Jamil Chade informa que Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que "vários países" estariam dispostos a fornecer ogivas nucleares para Teerã se defender dos ataques.

Mas Josias de Souza observa que o apoio de Rússia e China ao Irã é mais retórico do que militar, uma vez que as duas superpotências têm outras prioridades neste momento.

Josias também chama a atenção para o risco político que o presidente dos EUA, Donald Trump, corre ao entrar no conflito, lembrando como a situação fugiu do controle nas intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque.

E Amanda Klein adverte para os riscos que uma nova guerra no Oriente Médio pode levar à situação econômica dos EUA, agravando uma crise de confiança iniciada com a questão das tarifas.

Já Reinaldo Azevedo recupera as questões judiciais de Trump e de seu aliado Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e conclui que o fato de eles estarem no poder e não presos resulta em "risco existencial" para a humanidade.

Finalmente, o jurista Wálter Maierovitch explica que o ataque americano escancara as limitações do direito internacional -que, segundo ele, é "interpretado conforme as conveniências e o poderio bélico do atacante".

