O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 31% de avaliação positiva e 39% de negativa, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20). 27% classificam o governo como regular, e 3% não souberam responder.

Para o colunista Josias de Souza, a popularidade de Lula ainda está no vermelho, mas aparecem duas boias em que ele pode se agarrar para chegar forte em 2026: a reação nacionalista após o tarifaço de Trump e a queda da inflação da comida na mesa.

Leonardo Sakamoto concorda: a melhora da popularidade deve-se à economia, com um empurrãozinho de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro e suas sanções e tarifas. Com isso, o presidente pode sonhar com a reeleição no próximo ano, diz Sakamoto.

Josias de Souza: Lula continua sob tormenta, mas surgem duas boias em pesquisa

Leonardo Sakamoto: Bife, Trump e Bolsonaro ajudam Lula a sonhar com reeleição, indica Quaest

Pesquisa foi boa para Lula? Colunistas do UOL opinam