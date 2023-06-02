Queda da inflação da comida e defesa da soberania melhora popularidade de Lula, rumo à tentativa de reeleição em 2026
Ricardo Stuckert / PR
Rumo a 2026: comida e Trump melhoram avaliação, mas Lula segue no vermelho
Roger Modkovski
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 31% de avaliação positiva e 39% de negativa, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20). 27% classificam o governo como regular, e 3% não souberam responder.
Para o colunista Josias de Souza, a popularidade de Lula ainda está no vermelho, mas aparecem duas boias em que ele pode se agarrar para chegar forte em 2026: a reação nacionalista após o tarifaço de Trump e a queda da inflação da comida na mesa.