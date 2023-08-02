Quatro dias depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que novas sanções contra o Brasil devem ser implementadas na próxima semana.

Em entrevista à rede conservadora Fox News, Rubio reclamou de um suposto "colapso" do Estado de Direito e de "juízes ativistas" no Brasil, segundo Jamil Chade. E a correspondente Mariana Sanches informa que Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, acusou o Judiciário brasileiro de cometer "lawfare" (perseguição judicial) contra Bolsonaro.

E Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, relata: ministros do Supremo rebateram Rubio afirmando que novas sanções contra o Brasil acabariam com a boa vontade do tribunal em relação ao idoso ex-presidente, e a corte tenderia a tomar medidas mais duras, como enviá-lo para cumprir pena no presídio da Papuda —tão temido pelo ex-mandatário.

Josias de Souza nota que a ameaça de sanções vem um dia após o presidente Lula ter acenado com uma tentativa de negociação em artigo no "New York Times". Para Josias, o ataque americano apenas alimenta o projeto eleitoral do petista para 2026.

Já a colunista Daniela Lima conta que o julgamento de Bolsonaro fez os ataques virtuais ao STF e seus ministros explodirem —e o tribunal vem tomando providências contra os agressores.

Alvaro Costa e Silva, da Folha, analisa os movimentos rumo à eleição presidencial de 2026 e conclui que os líderes da direita já ignoram seu "mito em desgraça".

Mônica Bergamo também relata que aliados de Bolsonaro criticaram o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por afirmar que houve apenas um plano de golpe —contradizendo assim a defesa do ex-presidente, que sustenta que nem mesmo plano houve.

