Jair Bolsonaro deu longa entrevista a Carla Araújo e Josias de Souza, hoje, no UOL (para ler pontos importantes e assistir na íntegra, clique aqui). Procurou manter tom sereno e até disse ter se arrependido de ter chamado Alexandre de Moraes de "canalha'. Disse que o governo precisa manter relações institucionais com o Supremo. Parecia alguém que tem apenas semelhança física com o mandatário que bradou, para uma multidão há menos de quatro anos: "Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá". A estratégia faz sentido, mas, para Josias, não veio acompanhada de um conteúdo convincente: "Sua retórica rodopiou a esmo sem esboçar uma defesa crível para atarraxar na ação penal em que sua biografia se encontra enroscada no Supremo". Leonardo Sakamoto viu o capitão tentando vender uma imagem de "café com leite". "Vendeu que, durante a sua gestão, a estrutura da Presidência da República era a de um grande boteco no qual reuniões de caráter golpista, algumas com a participação da cúpula das Forças Armadas, aconteciam com a mesma frivolidade com a qual se pede uma cerveja litrão, um frango a passarinho e, claro, uma porção de tremoços. E que tudo bem que assuntos discutidos no comando do Poder Executivo fossem teratológicos até porque o presidente não teria responsabilidade sobre eles", diz. Beatriz Bulla conclui assim sua coluna sobre a entrevista: "Bolsonaro espera ser condenado e não vê chance para recorrer. Não se imagina na política daqui a dez anos. Não sabe bem que apoio esperar de Trump. Não imagina que aguente uma prisão. Teve que apoiar um presidente do Senado que pode deixá-lo na mão. E agora teme que alguém capitalize a massa de direita que ajudou a formar nos últimos anos no Brasil e o deixe, além de tudo, sem levar os créditos". Josias de Souza : À espera de 'milagre', Bolsonaro antevê a 'pena de morte' política

