O governo brasileiro cobrou uma resposta dos EUA na negociação sobre o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, disse agir em 'boa-fé' e voltou a criticar a medida em carta enviada ao governo norte-americano na terça-feira. Ao mesmo tempo, investigação do governo Trump contra práticas comerciais do Brasil citou o popular Pix brasileiro como possível prática desleal no campo dos pagamentos eletrônicos.

No campo político os presidentes da Câmara e do Senado apoiaram Lula na questão das tarifas, o que aumenta ainda mais o isolamento do ex-presidente Jair Bolsonaro —pivô político das medidas que o presidente americano Donald Trump anunciou que vai impor ao Brasil em 1º de agosto.

Para o colunista Josias de Souza, o posicionamento de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ao lado de Lula —com quem andavam às escaramuças até poucos dias atrás— bloqueia o avanço da negociação de uma eventual anistia a Bolsonaro no processo da tentativa de golpe de Estado -no qual ele aliás ainda nem foi condenado.

Josias também analisa as tentativas da família Bolsonaro de "escapar" da repercussão negativa do tarifaço de Trump, cotejando as declarações contraditórias que ele e o filho Eduardo vêm soltando.

Finalmente, no registro da ironia, Josias conclui que Trump, Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uniram-se de maneira inusitada para atuar como cabos eleitorais de Lula 2026. "Com os inimigos que tem, Lula vai acabar dispensando os aliados", diz Josias.

E o Pix?

Para o colunista Leonardo Sakamoto, a ameaça ao meio de pagamento, que caiu nas graças da rua, pode despertar a ira dos brasileiros e se voltar contra Bolsonaro.

Mas Mariana Sanches tranquiliza e analisa que o ataque de Trump ao Pix é inócuo e não deve prosperar. Segundo ela, trata-se mais de um choque cultural por conta do sistema bancário americano ser mais atrasado do que o brasileiro.

