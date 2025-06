Alguns dias atrás, Trump e Musk se exibiam como grandes amigos. Aí o sul-africano fez aquela estranha e prematura saída do governo. Logo depois, passou a avacalhar as propostas econômicas do ex-chefe. Hoje, a deterioração do bromance entre o presidente dos EUA e o homem mais rico do mundo acelerou mais que um foguete da SpaceX. O dia terminou com Trump ameaçando cortar todos os contratos com as empresas de Musk, que, por sua vez, insinuou que Trump participou das festas de Jeffrey Epstein em que havia exploração sexual de crianças. Percebe-se que o mundo está em boas mãos.

Leonardo Sakamoto vê algo de positivo no que chama de "colonoscopia nas entranhas do poder nos EUA". "Na briga entre Trump e Musk, deveríamos querer que as partes divulguem mais informações, pois elas trazem verdades. E ajuda a entender como a política funciona. E a força do dinheiro, do ressentimento e da importância da saúde mental".