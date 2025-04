A China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento". Com isso, a possibilidade de a guerra comercial virar guerra real se torna um tema que terá de ser considerado pelas nações mais poderosas do mundo. É "uma questão de mandar um recado para os Estados Unidos e para o mundo. Falar: 'olha, dependendo do que você fizer, isso pode não acabar bem'", diz Leonardo Sakamoto no UOL News.

