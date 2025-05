O governo vai trocar o comando da enroladíssima Codevasf, que só frequenta o noticiário em reportagens que esbarram na crônica policial. Agora a coisa vai? Não é o que prevê Josias de Souza: "A mudança produzirá duas novidades. A novidade ruim é que não há novidade boa. A novidade péssima é que a estatal continuará sendo um ninho de malfeitorias. Lula vai tirar a chave do cofre das mãos do centrão da Câmara para entregá-la ao centrão do Senado. A verba pública continuará saindo pelo ladrão como se fosse dinheiro grátis". E assim seguimos. Josias de Souza: Codevasf migrará do centrão da Câmara para centrão do Senado