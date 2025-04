Agora preso, Fernando Collor de Mello já se beneficiou duas vezes da impunidade. Na primeira, foi inocentado de corrupção pelo Supremo no mesmo caso que o levara ao impeachment. Anos mais tarde, foi reabilitado no segundo governo Lula, que permitiu ao então senador exercer influência sobre a BR Distribuidora, o que viabilizou a cobrança de propinas que agora o levam à prisão.

Josias de Souza vê os dois episódios como anistias: "Por uma artimanha do destino, Collor chega à prisão num instante em que fervilha na Câmara o debate sobre o projeto da anistia para o golpismo. Bolsonaro é um prepotente às voltas com uma impotência que retarda a votação da proposta. A longa impunidade, interrompida tardiamente, fez de Collor um mau exemplo. Mas ele também se tornou um bom aviso. A reincidência revela o tamanho do fantasma que se esconde embaixo do lençol da anistia".

Além de Josias, outros colunistas do UOL e da Folha comentaram a prisão do ex-presidente. Confira abaixo: