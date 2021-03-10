O Brasil acompanha, a partir desta terça-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do principal núcleo da sua frustrada tentativa de golpe de Estado —que ele nega.

Será um julgamento histórico, com cinco dias de trabalhos marcados até 12 de setembro, uma sexta-feira, data para a qual está prevista a sentença.

O colunista Josias de Souza afirma que a fracassada intentona na virada para o governo Lula foi uma cópia de golpes anteriores, mas que o julgamento de golpistas é um fato inédito e memorável na nossa história.

E Jamil Chade relata que, para além de cravar o destino de um ex-presidente, o julgamento tem repercussões internacionais, transformando o Brasil em um campo de testes da resiliência da democracia num contexto ameaçado pela extrema direita.

Já a correspondente Mariana Sanches alerta que o governo Trump, após o tarifaço e as retaliações contra autoridades brasileiras, pode reagir com mais sanções em tempo real durante o julgamento de Bolsonaro.

Anistia?

E, à véspera do julgamento, crescem as especulações sobre a possibilidade de anistia ao ainda nem condenado Bolsonaro.

Raquel Landim relata que o ex-presidente, se punido pelo Supremo, só teria salvação pela política, mas ela lembra que mesmo assim o STF tem o poder de barrar um possível indulto.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não confia na Justiça e já prometeu que, se eleito presidente, teria como ato prioritário anistiar Bolsonaro. Mas, mesmo assim, o ex-presidente ficaria um ano preso, lembra Leonardo Sakamoto, questionando se ele teria a postura que Lula teve na mesma situação.

Reinaldo Azevedo: Por que o julgamento é de fato histórico; Fux, voto e esfinge sem segredos

Reinaldo Azevedo: O Brasil, de fato, dá aula de democracia aos EUA; risco de mais retaliação

Reinaldo Azevedo: Nome 'duzmercáduz', Tarcísio jura até o caos por unção e lugar de Bolsonaro

Reinaldo Azevedo: Tarcísio aceita o vale-tudo. Quem não confia na Justiça aposta em bandido?

Josias de Souza: Golpe é cópia, mas o julgamento de golpistas é um quadro inédito

Josias de Souza: Alérgicos a democracia, generais evitam servir de plateia para STF

Josias de Souza: Tarcísio ajusta seu discurso às conveniências de Bolsonaro

Jamil Chade: Com julgamento, mundo transforma Brasil em campo de testes da democracia

Mariana Sanches: EUA podem reagir com sanções em tempo real durante julgamento de Bolsonaro

Raquel Landim: Tarcísio promete indulto a Bolsonaro se eleito, mas STF poderia derrubar

Raquel Landim: 'Lição do julgamento é que democracia é nossa, não dos militares'

Leonardo Sakamoto: Mesmo com vitória de Tarcísio, Bolsonaro deve ficar mais de um ano preso

Wálter Maierovitch: Julgamento de Bolsonaro, que começa amanhã, ainda pode ter surpresas

Dora Kramer: Brasil sobe a ladeira da memória