A decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de aproveitar uma ação sobre a tragédia da barragem de Mariana para blindar o colega Alexandre de Moraes de possíveis sanções financeiras dos EUA gerou divisão no tribunal.

Dino teria se adiantado a Cristiano Zanin, que relata a ação específica sobre a aplicação da americana Lei Magnitsky, em meio a preocupações sobre a reação dos bancos à pressão do governo Trump —que quer livrar a barra judicial do seu aliado Jair Bolsonaro.

Enquanto Zanin garantiu que iria ouvir bancos e partes envolvidas antes de tomar qualquer decisão, Dino determinou de forma imediata que ordens de governos estrangeiros só podem ter efeito no Brasil se homologadas pelo Supremo. A movimentação revelou tensões internas no tribunal.

Para a colunista Carla Araújo, a decisão de Dino faz parte de um movimento de ministros do Supremo em apoio a Moraes cujo objetivo é não "normalizar o absurdo" diante dos ataques americanos à soberania do Judiciário.

Já o jurista Wálter Maierovitch afirma que Dino extrapolou os limites, tomando uma decisão política. O ministro "chutou uma bola que não estava nos autos", argumenta Maierovitch.

Enquanto isso, Mariana Sanches relata que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, e um aliado pediram ao secretário do Tesouro dos EUA punição a bancos brasileiros que mantêm contas de Moraes, relator do processo contra Jair Bolsonaro.

Atestado

Enquanto o país, fustigado pelas sanções políticas e econômicas de Trump, espera o julgamento de Bolsonaro, o colunista Josias de Souza alerta para o atestado médico que o ex-presidente apresentou no final de semana, com sete doenças.

Para Josias, o fato de Bolsonaro, até agora um "imbrochável", "incomível" e "imorrível", ter se transformado num ex-saudável parece planejado para o caso de condenação no processo que apura a tentativa de golpe de Estado —Bolsonaro nega as acusações.

Carla Araújo: Ala do STF desenha apoio a Moraes para 'não normalizar o absurdo'

Wálter Maierovitch: Dino extrapolou todos os limites com decisão política

Mariana Sanches: Tesouro dos EUA ouve pedido de punição a bancos por manter conta de Moraes

Mônica Bergamo: Ministros do STF recusam proposta de bancos para se livrarem da Lei Magnitsky

Raquel Landim: Bancos ficaram encurralados entre decisões esdrúxulas de Trump e Dino

Amanda Klein: Falta compreensão do STF sobre a Lei Magnitsky, diz banqueiro

Josias de Souza: Bolsonaro sinaliza com atestado médico o plano pós-condenação

Josias de Souza: Governadores chamados de ratos não podem ter sangue de barata