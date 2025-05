Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF pela segunda vez desde que chegou ao cargo. A decisão da Justiça do Rio se baseou em uma assinatura supostamente forjada em um acordo que dava poder ao baiano.

Neste Flash, vários colunistas do UOL opinam sobre a queda do dirigente (colunas completas seguem nos destaques abaixo). Gostaria de chamar a atenção também para ótima reportagem de Allan de Abreu, na Piauí, sobre os bastidores do processo. Adianto: para o repórter, o cartola só caiu porque perdeu o apoio de Gilmar Mendes.