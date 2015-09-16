O ministro Edson Fachin assumiu nesta segunda-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal com a promessa de imprimir à corte um estilo oposto ao do magistrado Luis Roberto Barroso. Na posse, diante do presidente Lula, Fachin ressaltou que deve haver "confiança entre os Poderes" e cutucou quem defende a anistia aos envolvidos em crimes contra a democracia.

A colunista Carla Araújo avalia que os processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro não devem sofrer alterações com Fachin no comando. Ele deve obedecer seu perfil, técnico e discreto, longe dos holofotes, diz Carla.

E o colunista Carlos Juliano Barros analisa que Fachin na presidência será um presidente pró-trabalhador num tribunal que tem se mostrado, nas votações, favorável às empresas.

Já Barroso, que deixa o cargo, disse que ainda está indeciso sobre se vai sair do STF. Em ele saindo, informa Daniela Lima, três nomes saem na dianteira na disputa pela vaga: o advogado-geral a União, Jorge Messias; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União.

