O governo demorou e segue demorando para dar uma resposta convincente ao escândalo da fraude sobre pensionistas do INSS. Na avaliação de Ricardo Kotscho, no UOL News, o problema é "seríssimo, a mais grave crise que o governo enfrentou no terceiro mandato de Lula". Leonardo Sakamoto faz a seguinte indagação: "A manutenção desses descontos aconteceu por incompetência do governo ou uma parte dele sabia disso e deixou rolar para financiar determinados grupos? Se isso aconteceu, quem sabia disso? O Palácio do Planalto fez ou não vistas grossas para não prejudicar certos grupos sindicais?" Andreza Matais não se convence com as explicações do ministro da Previdência para a contratação dos burocratas enrolados com a investigação: "Ele [Lupi] disse que não teve indicação de ninguém, que analisou o currículo e resolveu contratar essas pessoas. Não é assim que funciona. Ninguém está nos altos postos da administração pública sem ter um apadrinhamento político, sem ter vínculos, sem um 'dono'". A Tixa News, ainda ontem, já abriu a temporada de apostas sobre a permanência de Lupi no governo. Ricardo Kotscho : Fisionomia de Lupi é confissão de culpa em escândalo do INSS

