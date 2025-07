Depois de uma semana tensa, o governo Lula e o Congresso trocam sinais para um cessar-fogo na crise do IOF -detonada na semana passada quando os parlamentares derrubaram uma proposta de aumento da tarifa do imposto sobre operações financeiras, considerada pelo governo crucial para garantir o ajuste das contas públicas.

A colunista Amanda Klein relata que a bandeira branca, desejada pelos dois lados, veio com a aprovação, primeiro no Senado e depois na Câmara, de medidas favoráveis à pauta econômica do governo.

E Carla Araújo conta que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dois "desejos" que gostaria de ver realizados para selar a paz com o governo federal. O primeiro é que Lula interrompa os ataques que transformam o Congresso em "inimigo do povo". O segundo é a cabeça do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira.

De 513 a 531: Lula vai vetar?

Depois que a Câmara aprovou o aumento no número de deputados federais de 513 para 531, Leonardo Sakamoto questiona se Lula vai comprar essa briga, vetando o projeto, ou deixar quieto em nome da governabilidade. Para o colunista, criar 18 novas cadeiras mostra a falta de compromisso dos parlamentares com a questão fiscal.

Josias de Souza defende que Lula vete a criação das novas vagas, argumentando que esta é a obrigação de Lula como presidente da República -mas sabendo que não vetar pode lhe trazer vantagens políticas.

Reinaldo Azevedo também denuncia o "telhado de vidro" de um Congresso que quer cortes, mas não na sua carne. "Em matéria de gastos públicos, podemos enforcar o último recebedor do salário mínimo com a tripa do último aposentado, mas não podemos deixar desguarnecida a representação popular", pensam eles sobre a criação das vagas, segundo o colunista.

Debate sobre impostos esquenta

Os panos quentes começaram a ser jogados sobre a crise pelo mundo político, mas o debate sobre a carga tributária de ricos e pobres já ganhou as ruas -ou, pelo menos, as redes.

Leonardo Sakamoto afirma que a militância de esquerda acertou ao jogar na Web o debate sobre impostos e quem os paga.

E a colunista Letícia Casado relata que, após a crise do IOF, o governo adotou o lema "justiça social" como marca, colheu resultados "furando a bolha" de esquerda e agora se prepara para defender o legado de Lula.

Para Letícia, Lula 3 cansou de "apanhar calado". Porque, bem lembra ela, desde o começo da crise o foco é a sucessão presidencial de 2026.

