Após o motim bolsonarista no Congresso, subproduto da decretação da prisão domiciliar do réu Jair Bolsonaro, os holofotes estão sobre Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, criticado por sua reação supostamente hesitante à desobediência do grupo de parlamentares.

Thais Bilenky resumiu a ópera: Motta dá a impressão de que não manda na casa, então todo mundo quer mandar.

Letícia Casado apurou com aliados do presidente da Câmara que a postura pregressa de Motta incentivou o motim, em que deputados insatisfeitos pediram desde o impeachment do ministro Alexandre de Moraes até o fim do foro privilegiado, passando pela anistia a réus do 8 de Janeiro.

E Raquel Landim informa que, após o entrevero bolsonarista, Hugo Motta ganhou uns dias de "respiro", mas segue acuado entre o STF e a ala radical da oposição.

O colunista Juca Kfouri afirma que não há mais quem respeite Motta e que ele não tem opção: ou pune quem afrontou sua presidência, ou acaba.

E Thais Bilenky e José Roberto de Toledo concluem que, se o episódio enfraqueceu Motta, ele serviu para fortalecer Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente do Senado.

Finalmente, o colunista Leonardo Sakamoto afirma que a facilidade com que deputados bolsonaristas interromperam o funcionamento do Congresso é apenas uma amostra do golpe que pode ser tentado caso Bolsonaro seja condenado por tentativa de golpe de Estado.

