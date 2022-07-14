O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho deputado federal, Eduardo (PL-SP), pela Polícia Federal por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista expôs as entranhas do bolsonarismo e adicionou outra camada de complexidade à crise que o país enfrenta com o tarifaço e as sanções impostos pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Eduardo está morando nos Estados Unidos desde fevereiro e age para que o governo americano imponha sanções econômicas e políticas prejudiciais ao Brasil. Segundo a PF, com essa atuação, o deputado busca atingir diretamente instituições brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais —em suma, aliviar a situação judicial do pai, réu por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Jair nega as acusações.

Máscara caiu

Raquel Landim apurou que, para investigadores da PF, as informações reveladas por essa nova investigação não fazem parte do julgamento de Bolsonaro, marcado para começar em 2 de setembro, mas devem ter um "valor simbólico". Segundo eles, a "máscara" dos Bolsonaros caiu, revelando que eles mantiveram o modus operandi do golpismo.

Prisão preventiva?

O colunista Josias de Souza relata que a cúpula do PL teme que, com o novo indiciamento, o ex-presidente seja transferido da prisão domiciliar para o regime fechado. "Toda solidariedade será insuficiente se Bolsonaro não ajudar a si mesmo", lamentou um aliado de Jair.

O regime fechado pode vir? O jurista Wálter Maierovitch afirma que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem provas suficientes para pedir a prisão preventiva de Jair e de Eduardo.

O léxico de Malafaia

Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo, afirma que as mensagens reveladas pela PF desmoralizam ainda mais Bolsonaro e seu clã, mostram que o poder do pastor midiático Silas Malafaia sobre Jair é maior do que se poderia imaginar e reforçam o dilema de Tarcísio sobre 2026: candidatura federal ou estadual?

E, em relação a Malafaia, chamou a atenção de Josias a quantidade de palavrões proferidos pelo religioso nos áudios divulgados. Segundo o jornalista, o "léxico vadio" de Malafaia espantaria até a falecida comediante Dercy Gonçalves...

