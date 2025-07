Um dia depois de um post ameaçador em que o presidente dos EUA, Donald Trump, deu apoio ao ex-presidente brasileiro e réu Jair Bolsonaro, a Justiça da Flórida emitiu um pedido de intimação do ministro do STF Alexandre de Moraes -acusado de violar leis americanas por ter pedido que empresas de lá bloqueassem nas redes sociais perfis investigados por disseminar fake news e discurso de ódio aqui.

Raquel Landim informa que o governo brasileiro encarou a medida do tribunal da Flórida como uma "agressão estrangeira". "O trumpismo age a pedido do bolsonarismo contra os interesses do Brasil", disse um ministro à colunista.

Steve Bannon, ideólogo da extrema direita mundial e conselheiro de Trump, disse à colunista Mariana Sanches que o presidente americano está "aborrecido" e que deve impor sanções a Moraes "em semanas".

Sanches também relata que o Departamento de Estado dos EUA afirmou, em nota, que a suposta "perseguição" a Bolsonaro é uma "vergonha", que está "aquém das tradições democráticas" do Brasil.

O jurista Wálter Maierovitch observou que a intimação a Moraes é "tecnicamente bisonha", uma vez que visa atitudes que ele tomou como representante de um órgão do poder.

Por isso mesmo, relata o colunista Leonardo Sakamoto, a defesa de Moraes será feita pela Advocacia-Geral da União.

E 2026?

Tomadas sob o pano de fundo da economia, as medidas americanas ajudaram a mudar o roteiro de 2026.

Para o articulista Reinaldo Azevedo, o açodamento do centrão ao derrubar o aumento do IOF e, agora, as ameaças trumpistas ajudam Lula a recuperar fôlego contra seu possível adversário direitista Tarcísio de Freitas na sucessão presidencial. E Azevedo prevê uma "luta renhida" pela frente.

Tarcísio, aliás, segundo Sakamoto, voltou a "vestir o boné de Trump" ao apoiar a crítica americana ao STF —pagando assim um "pedágio" para ter a bêncão de Jair Bolsonaro a sua eventual candidatura presidencial.

E Letícia Casado afirma que o centrão considera que a chancela trumpista a Jair aumenta o cacife de Eduardo Bolsonaro como nome da direita na sucessão, mas ainda falta consenso sobre a candidatura do deputado licenciado.

