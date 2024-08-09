Com os votos dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, o STF, de maneira inédita, condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes. As penas ainda seriam definidas pelos ministros.

Bolsonaro e os demais réus negam ter cometido os crimes. Entenda as acusações contra Bolsonaro e o que diz a defesa

Página virada ou anistia?

O colunista Josias de Souza celebrou o veredicto, afirmando que a condenação ajuda o país a virar a página do golpismo. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, denunciou "suprema perseguição" a seu pai —e políticos oposicionistas engrossaram o coro pela anistia ao ex-presidente.

Sem prisão domiciliar?

A colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informa que, após as sanções do presidente americano Donald Trump ao ministro-relator Alexandre de Moraes, são pequenas as chances de acordo para Bolsonaro ficar em prisão domiciliar. A aliados, Bolsonaro confessou que teme a possibilidade de ser recolhido à Papuda, em Brasília.

Fux ignorado

A colunista Letícia Casado relatou que, na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux, que na véspera deu um voto veemente e longo contra a condenação, foi ignorado pelos colegas da Primeira Turma e manteve-se o tempo todo evitando contato visual com eles.

Nos votos e nos apartes, os demais ministros da turma fizeram várias referências indiretas ao voto de Fux, opondo-se a ele, mas sem mencionar Fux diretamente.

