O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá como certa sua condenação por tentativa de golpe de Estado, segundo fontes próximas. Aliados, contudo, esperam um alívio da pena por questões de saúde.

Aparentemente, as sanções e tarifas despejadas pelo governo dos EUA sobre autoridades e empresas brasileiras não vão mudar a história do julgamento, marcado para começar em 2 e terminar até 12 de setembro.

Enquanto isso, o centrão abraça a possível candidatura de Tarcísio de Freitas (PL), o seu novo "anti-Lula", e prepara a lápide política de Jair, relata Josias de Souza.

Para Josias, a ação do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal baseado nos EUA, apenas piorou a situação judicial do pai, gerando um indiciamento para ambos e pouco resultado prático.

Reinaldo Azevedo reafirma sua "hipótese racional", embora não pareça: os Bolsonaros enfrentam uma escolha de Sofia: ou veem Lula vencer e mantêm seu capital político, ou entregam os votos a Tarcísio e se arriscam à irrelevância.

Josias de Souza: 'E daí? Não sou carcereiro!', diz centrão para a família Bolsonaro

Josias de Souza: 'Família Bolsonaro entra num transe às vésperas de julgamento', diz Josias

Josias de Souza: Vigilância de Bolsonaro esvazia hipótese de prisão preventiva

Leonardo Sakamoto: PF teme que Bolsonaro fuja no porta-malas de um veículo ou fantasiado

Reinaldo Azevedo: O jogo de Eduardo. É fatal que se pergunte: qual será 'A escolha de Sofia'?