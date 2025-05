O Copom elevou a Selic em 0,5 pontos percentuais, para 14,75%, maior taxa desde 2006. No comunicado, aponta uma série de incertezas e não deixa claro o que ainda pode acontecer com os juros no futuro, embora sugira que eles permanecerão altos. "Os diretores do BC citaram todos os fatores 'altistas' e 'baixistas' para a Selic, e o resultado é que não dá para prever nada", escreve Raquel Landim. "Melhor aguardar a ata dessa reunião do Copom ou quem sabe até o próximo encontro". "O BC vai tatear no escuro sob céu turvo", avalia Vinicius Torres Freire, na Folha. E sugere um pouco de perspectiva na conversa: "Além dessas discussões preciosistas sobre décimos de porcentagem de juros, talvez seja mais importante lembrar em que ponto estamos do arrocho. As taxas estão muito altas faz muito tempo e não há perspectiva de que vão cair tão cedo. É insustentável". Raquel Landim : Experiente na política, Galípolo não é nem 'falcão' nem 'pombo' nos juros

