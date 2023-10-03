O presidente Lula disse hoje que não quer um "amigo", mas um "ministro" no lugar deixado pela saída de Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal —mas analistas duvidam dessa afirmação.

Para o colunista Josias de Souza, a declaração é "conversa mole" do presidente. Josias lembra que, nos primeiros mandatos, Lula realmente aplicou critérios objetivos para as suas escolhas no Supremo. Mas, depois de Joaquim Barbosa, o petista mudou e agora o critério é outro.

Daniela Lima conversou com um ministro do Supremo que disse que o advogado-geral da União, Jorge Messias, realmente é o favorito. Mas o magistrado defende que Lula tome a decisão com vagar, costurando politicamente o nome antes, para evitar que a escolha resulte em isolamento do governo.

A colunista Raquel Landim falou com fontes do Planalto que confirmaram que Messias, o "Bessias" de Dilma, é cada vez mais favorito

E Carla Araújo especula se Janja, a primeira-dama, pode influenciar Lula a escolher uma mulher para a vaga de Barroso, como pedem entidades da sociedade civil.

