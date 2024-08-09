O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta quarta-feira ao Congresso a Medida Provisória "Brasil Soberano", que libera R$ 30 bilhões em crédito para setores afetados pelo tarifaço imposto ao país pelo governo do presidente americano Donald Trump. A proposta inclui ampliação do programa Reintegra e incentivos para compras governamentais, com contrapartida de manutenção de empregos nas empresas beneficiadas.

Raquel Landim afirma que, do ponto de vista econômico, o volume de crédito oferecido pelo plano parece exagerado e há dúvida se as pequenas e médias empresas, teoricamente o público-alvo, vão conseguir acessar os recursos.

O lançamento do pacote coincide com a divulgação de notícias econômicas otimistas. Amanda Klein relata que "vai se criando um caldo positivo na macroeconomia pela via da inflação", com dólar caindo e Bolsa subindo.

Já Letícia Casado informa que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, iria hoje à capital Washington para se reunir com integrantes do governo republicano para discutir a situação política do Brasil e a possibilidade de novas sanções contra autoridades brasileiras -- na declarada pressão para aliviar a situação judicial de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. Jair nega as acusações.

Na avaliação do colunista Josias de Souza, Eduardo Bolsonaro se complica ainda mais ao ir implorar por mais sanções contra nosso país. Eduardo, diz Josias, inova ao se tornar o primeiro patriota da história que se orgulha de piorar a pátria. E, sempre segundo Josias, ele não se deu conta de que, por tabela, também piora a situação de seu pai diante da Justiça.

