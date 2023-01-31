O ex-delegado Ruy Ferraz, 64, um dos maiores inimigos do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi assassinado a tiros de fuzil nesta segunda em Praia Grande, na Baixada Santista. Ex-delegado-geral de São Paulo, ele teve marcante atuação no combate ao PCC.

Duas das pessoas envolvidas no crime já foram identificadas e estão sendo procuradas, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Veja vídeo da emboscada contra Ruy Ferraz

O colunista Josias de Souza informa que o atentado foi visto como um "aviso" por um dos membros da força-tarefa que investiga as finanças da facção criminosa e suas conexões com o coração financeiro do país. Seria o PCC das armas mostrando o que pode acontecer com quem mexe com o PCC da Faria Lima.

Já Leonardo Sakamoto ressalta que o crime é mais um elemento do "inferno astral" pelo qual passa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para Sakamoto, Tarcísio deveria passar mais tempo cuidando dos problemas do estado que administra e menos cuidando de tentar anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Tarcísio prometeu o "rigor da lei" para os criminosos, destacando o legado do delegado, pioneiro no combate ao PCC, durante 40 anos de serviços prestados à polícia.

Josmar Josino: Ex-delegado-geral e inimigo do PCC é morto a tiros em Praia Grande

Josias de Souza: PCC raiz mostra fuzis a quem incomoda PCC da Faria Lima

Leonardo Sakamoto: Morte de delegado é mais um BO para o inferno astral de Tarcísio

Carla Araújo e Uesley Durães: Tarcísio promete rigor da lei e destaca 'legado' de delegado inimigo do PCC

Carlos Madeiro: Primeira-dama de João Pessoa é denunciada por 'acordo' com facção criminosa