A Igreja Católica escolhe, a partir de hoje, seu líder. Pela previsão da maior parte dos especialistas, deve ser um conclave rápido. "Vão sobrar perclorato, potássio e enxofre", as substâncias que fazem a fumaça ficar preta, escreve Wálter Maierovitch. O colunista também faz um belo passeio sobre a história da Capela Sistina e as eleições de papa que nela ocorreram. E conclui com o seu voto: "Um novo papa humanista e pacifista, como foi o falecido Bergoglio, ajudará muito nestes tempos bicudos. Tempo de guerras, de autocratas assassinos. E até de republicano amalucado, cabotino, com dificuldade em cumprir a Constituição americana, além de dar de ombros à garantia do devido processo legal, de modo a perseguir e deportar imigrantes, rotulados como criminosos e assassinos". Wálter Maierovitch: Surpresas são a marca dos conclaves na Capela Sistina