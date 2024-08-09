Citado pela extrema direita brasileira como possível "cavalo de Troia" de Trump, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ligou nesta quinta-feira (9) para seu colega Mauro Vieira e convidou o chanceler brasileiro para uma visita a Washington para negociar o tarifaço sobre nossos produtos.
Vieira aceitou o convite, e a viagem deve ocorrer em breve. Fontes diplomáticas relataram à colunista Mariana Sanches que a conversa de 15 minutos foi considerada "muito boa" e "objetiva".
O presidente Lula também disse que está otimista com a negociação e espera que o "problema" brasileiro com os EUA seja resolvido.
Raquel Landim ouviu de fontes que a relação de confiança que existe entre os ministros de relações exteriores dos dois países vai ajudar na negociação.
E Jamil Chade conta que documentos revelam que a diplomacia brasileira se valeu da "ameaça chinesa" no comércio para convencer a administração Trump a abrir diálogo no caso das tarifas.
Afinal, lembra o colunista Leonardo Sakamoto, o "namoro" entre Lula e Trump, antes de mais nada, é uma negociação sobre interesses econômicos e políticos.
