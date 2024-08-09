A força ignorada das periferias, o sigilo imposto pelo governo no caso Zambelli, o vazio de uma oposição sem propostas, a disputa de Leila Pereira com o Flamengo e uma HQ que leva o debate sobre aborto ao futebol são os temas selecionados com as visões de nossos colunistas hoje.

Joildo Santos mostra que o "Brasil invisível" das periferias não é ausência, mas potência negligenciada. Digitalizadas, engajadas e solidárias, essas comunidades já movimentam consumo e cidadania, mas seguem ignoradas por marcas e políticas públicas.

Na política, Josias de Souza aponta outro tipo de invisibilidade: o sigilo imposto pelo governo Lula ao processo de extradição de Carla Zambelli. Para ele, a AGU deve explicações à sociedade, não esconder informações por cinco anos. Transparência é regra democrática, não exceção.

Reinaldo Azevedo amplia a crítica e fala do vazio da oposição. No lugar de debate, apenas arruaça e discursos oportunistas, como os que elogiaram Milei e hoje não resistem à realidade. Para ele, o Brasil perde a chance de travar o "grande debate" que deveria contrapor visões legítimas sobre futuro e tradição.

Nos gramados, Alicia Klein mostra como Leila Pereira transformou o embate com o Flamengo em palco político. Ao ironizar os "terraflamistas", reforça sua posição de liderança em um momento em que falta oposição consequente até fora do futebol.

E Tony Marlon apresenta Impedimento, HQ que usa futebol e ficção para discutir aborto e direitos reprodutivos. Ao imaginar um craque engravidando, a obra quebra tabus e leva a conversa a quem costuma estar fora dela: os jovens homens.