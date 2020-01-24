Um dia após a notícia de que Jair e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por obstrução de Justiça na ação penal da tentativa de golpe de Estado, a PF revelou que o ex-presidente recebeu R$ 44 milhões desde 2023, quase metade deles de Pix de apoiadores, com indícios de lavagem de dinheiro e de outros crimes.
Para o jurista Wálter Maierovitch, há mesmo sinais de crimes nas movimentações financeiras de Bolsonaro. O colunista ilustra sua convicção com um adágio português: "Quem cabritos possui, mas cabras não as tem, de algum lugar os cabritos provêm"...
Mas Josias de Souza presta seu tributo à genialidade de Bolsonaro, que, ao criar uma conta e pedir contribuições via Pix, "convence um grupo de pessoas a depositar milhões na sua conta sem receber nada em troca, exceto distúrbios".
Surpreso, Reinaldo Azevedo constata que o "simplão da farofa", o sujeito sem modos que aparecia comendo refeições toscas em diversas circunstâncias, até internacionais, na realidade é multimilionário.
E Leonardo Sakamoto afirma que o golpe de Bolsonaro gera um Pix que financia mais golpe.
E a colunista Amanda Klein conclui: com seus recentes atos, Bolsonaro jogou fora o capital político e o favoritismo eleitoral da direita para 2026. Nunca foi pela Débora do Batom, nunca foi pelas senhoras com a Bíblia na mão, constata Amanda.
Wálter Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro
Josias de Souza: Conta de Bolsonaro é segunda maior invenção da humanidade
Josias de Souza: Tarcísio confunde lealdade a Bolsonaro com mediocridade
Reinaldo Azevedo: Farra desmoraliza o 'simplão' da farofa e expõe Bolsonaros multimilionários
Leonardo Sakamoto: Fortuna de Bolsonaro mostra que golpe gera Pix que financia mais golpe
Leonardo Sakamoto: Bolsonaro poderia estar preso; quem o mantém solto é Moraes
Amanda Klein: Bolsonaro sangra capital político da direita
Leonardo Sakamoto: Clã Bolsonaro está conseguindo exportar empregos do Brasil para os EUA
Alvaro Costa e Silva: Chamados de ratos, governadores da direita engolem o sapo