O primeiro dia do julgamento da denúncia contra Bolsonaro e mais sete aliados pelo STF acabou com todos os pedidos da defesa negados. Foram mantidas a delação de Mauro Cid e a análise do caso pela 1ª Turma (apesar de divergência de Luiz Fux).

O saldo da sessão do STF, a situação política e jurídica do ex-presidente, as estratégias das defesas, a crônica do dia e outras dimensões do julgamento de hoje são analisadas abaixo por jornalistas do UOL e da Folha.