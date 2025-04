Não sabemos se, daqui a três meses, o pânico na economia global vai voltar, mas o fato é que o mercado recuperou parte das perdas dos últimos dias depois que Trump anunciou a suspensão nas tarifas por 90 dias. Em termos: as da China aumentaram para altíssimos 125%, e o resto do mundo continua taxado em 10%. Na verdade, não sabemos que outras medidas vão ser anunciadas (e talvez desanunciadas) nos próximos, mas é difícil que a diplomacia do bullying seja abandonada por completo.

Sobre a decisão de hoje, as atitudes de Trump como um todo e os próximos movimentos da economia, vários analistas fizeram avaliações hoje no UOL e na Folha. Seguem abaixo.