A três dias da entrada em vigor do tarifaço americano sobre produtos brasileiros, seguem as gestões diplomáticas para tentar minimizar o impacto da medida sobre a economia brasileira.

O governo Lula pediu aos EUA que alimentos e a Embraer sejam excluídos da taxação. Ao mesmo tempo, preparou dossiê que rebate acusações americanas de que o país falha no combate à corrupção e à pirataria e não protege a propriedade intelectual.

O que se sabe sobre a tentativa de aproximação do governo Lula com o de Trump

Mas a negociação parece travada pela pauta política que Trump atrelou às medidas econômicas.

A colunista Mariana Sanches informa que o Planalto descarta um telefonema de aproximação entre Lula e Trump caso o status judicial do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, réu por golpe de Estado, esteja na pauta. Bolsonaro nega que tenha tentado dar um golpe.

Falando em telefonemas, Sanches também relata que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, ligou para os gabinetes de parlamentares americanos para boicotar a comitiva pluripartidária de senadores brasileiros que foi aos EUA tentar negociar a questão das tarifas.

Sobre essa atuação do filho de Bolsonaro, o colunista Josias de Souza alerta que o Congresso brasileiro compromete sua imagem ao silenciar diante do que considera uma clara traição do deputado a suas obrigações parlamentares. Josias acha mais impressionante o fato de o fluminense Eduardo justamente representar São Paulo, estado que tende a amargar os piores prejuízos com a medida.

Já Juca Kfouri, no registro da ironia, "agradece" a Donald Trump por, segundo ele, com o tarifaço, ter jogado "a pá de cal" sobre Jair, seus filhos e o bolsonarismo, além de ter semeado a divisão entre a extrema direita brasileira. Apesar, ressalta Juca, de que as medidas devem provocar danos à economia e ao povo do país.

